متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول فعالية لقاح فايزر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما يتردد حول انخفاض فعالية لقاح فايزر في مواجهة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وأكد العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن لقاح فايزر وغيره من اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة وفق الدراسات التي أجريت عليها لكن مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس أصبح التحصين بجرعتين أمرًا هامًا للغاية.

فعاليات لقاح فايز مع المتحور دلتا

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لضمان تكون المناعة الكاملة من المتحورات خاصة المتحور دلتا لأن جرعة واحدة لا تكفي لمواجهته بأي حال من الأحوال.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (208) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (393) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (544004) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (532,126) حالة.

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