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أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يعيد مبلغ سداد المخالفة المرورية المُعترض عليها آلياً بمجرد صدور قرار من الهيئة المرورية.
وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل أن لديه مخالفة وتم الاعتراض عليها، ولديه نقل ملكية، وسيقوم بسداد المخالفة لغرض نقل ملكية، وتم بعد ذلك قبول الاعتراض هل يسترجع مبلغ المخالفة؟
وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: "مرحباً بك، يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد".
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 06:00 PM
على نفس الحساب الذي تم تسديدها منه"المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية
أفادت الإدارة العامة للمرور بأن نظام المرور يعيد مبلغ سداد المخالفة المرورية المُعترض عليها آلياً بمجرد صدور قرار من الهيئة المرورية.
وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل أن لديه مخالفة وتم الاعتراض عليها، ولديه نقل ملكية، وسيقوم بسداد المخالفة لغرض نقل ملكية، وتم بعد ذلك قبول الاعتراض هل يسترجع مبلغ المخالفة؟
وأجاب "المرور" عن السؤال بالقول: "مرحباً بك، يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد".
، "المرور": إعادة مبلغ سداد المخالفات حال قبول الاعتراض عليها من الهيئة المرورية ،
المصدر : الخليج 365
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