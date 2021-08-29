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أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.
وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:34 PM
بجامع الملك خالد بأم الحمامأمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل
أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله بن محمد العذل - رحمه الله - وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.
وأدّى الصلاة مع سموه الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
، أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدّي صلاة الميت على العذل ،
المصدر : الخليج 365
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