، وسط إجراءات احترازية.. مدارس الرياض تستقبل طالباتها للعام الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - فأله التوفيق والنجاح والتميز في بيئة صحية مناسبة

استقبلت مدارس البنات في مدينة الرياض اليوم طالباتها في بداية عام جديد فأله التوفيق والنجاح والتميز في بيئة صحية مناسبة.

وجهزت الإدارات التعليمية منذ وقت مبكر المرافقَ وأجرت الصيانة اللازمة ووفرت كل ما يلزم لراحة الطالبات من أدوات مدرسية ووقائية وملصقات توعوية وعبارات تحفيزية.

وبهذه المناسبة أوضحت مديرة الابتدائية 383، ماجدة العريفي، أنه تمت تهيئة المدرسة منذ وقت مبكر لاستقبال منسوباتها من خلال متابعة أعمال الصيانة والتكييف والإضاءة، وذلك من أجل انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته؛ مما يسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال.

وأضافت أن آلية التزام الكادر التعليمي بالإجراءات الاحترازية تتمثل في إلزامهن بأخذ الجرعتين، واتخاذ الاحترازات الوقائية من لبس الكمامة والالتزام بالتباعد وعدم مشاركة الأدوات، وتفادي المصافحة وغسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر، وإلغاء الوجبات الجماعية، مشيدة بتجربة المملكة في التعليم عن بُعد خلال مدة جائحة كورونا، من خلال إطلاق منصة مدرستي وما تحويه من إمكانات وأدوات تفاعلية، تم تسخيرها للتعليم الإلكتروني والتغلب على التحديات التي سببتها الجائحة.

وبخصوص آلية الحضور أفادت العريفي بأن معلمات المرحلة الابتدائية يحضرن إلى المدرسة مرة أسبوعيًّا لإتاحة الفرصة للتواصل مع أولياء الأمور لمن لديهم مشاكل دراسية أو في المنصة وتسليم الأعمال المطلوبة.

من جانبها أكدت مديرة متوسطة وابتدائية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فاطمة سليمان الخليفة، أن قرار عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة يمثل خطوة مهمة لعودة الحياة الطبيعية الآمنة، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وفق الخطط الموضوعة التي عملت عليها وزارتا الصحة والتعليم.

وأوضحت أن العمل على تهيئة المباني وصيانتها ونظافة جميع مرافق المدرسة كانت منذ وقت مبكر، إضافة إلى تعقيم المدرستين بالكامل حتى أصبحتا جاهزتين، مشيرة إلى أنه تم تعيين غرف للعزل في حال ورد شك بأن هناك حالة مصابة وتأمين طبيبة تزور المدارس بشكل دوري، وتم تخصيص عيادة مجهزة بالكامل لذلك.

وبيّنت الخليفة أنها كوّنت لجنة للإجراءات الاحترازية تتضمن مديرة المدرسة ومسؤولة الصحة والنقل والمقصف المدرسي، إضافة إلى إداريتين لمتابعة الطالبات، مفيدة بوضع ملصقات توعوية في جميع مرافق المدرسة لتذكير الطالبات والموظفات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المتابعة اليومية لتطبيق توكلنا قبل الدخول إلى المدارس.

وأشارت إلى أنه تم الحصر النهائي للطالبات المحصنات، والتواصل مع غير المحصنات وإبلاغهن بعدم الحضور إلى المدرسة والبقاء عن بُعد لحين الحصول على جرعتي اللقاح.

وأفادت أنه تمت إعادة ترتيب الفصول للتباعد، وقُسّم الفصل إلى قسمين؛ حيث يأتي كل قسم 5 أيام ويتم التبادل كل أسبوعين، مضيفة أن المدرسة عقدت اتفاقًا مع إحدى الشركات الغذائية لتوفير وجبات صحية توزع على الطالبات داخل الفصل بديلًا للمقصف المدرسي.