، 14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد ،

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رحّب رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، بطلاب الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبخاصةً الطلاب المستجدين الذين بدأوا اليوم مرحلة جديدة في رحلتهم التعليمية لإعدادهم لحياتهم المستقبلية.
وأكد الدكتور "عسيري" أن جامعة الطائف تهيئ لطلابها المستجدين كل الإمكانات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات الجامعة مستقبلاً مشرقا ًوحياةً جامعية مليئة بالإنجازات.
كما دعا جميع الطلاب إلى المبادرة باستكمال جرعات اللقاح؛ حفاظاً على سلامتهم ومن أجل عودة آمنة للدراسة الجامعية، مؤكداً أن التحصين بجرعتين ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، شرط أساسي لدخول الجامعة.
وكان قد انضم نحو 14 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما استؤنفت الدراسة في جميع الكليات والأقسام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وطبقت جامعة الطائف الإجراءات الاحترازية المتبعة على منسوبيها وطلابها وطالباتها الذين تواجدوا اليوم في مقراتها، من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم، والتحقق من تحصينهم عبر تطبيق (توكلنا)، وضمان التزام الجميع بالتباعد؛ حفاظاً على سلامتهم.
وفي شأنٍ متصل، بدأت جامعة الطائف، اليوم الأحد، تنظيم الملتقيات الافتراضية لاستقبال الطلاب المستجدين، متضمنةً برنامجاً تعريفياً يمتد لأسبوع.
ويهدف برنامج الأسبوع التمهيدي المقام بالتزامن في شطري الطلاب والطالبات، إلى التعريف بجامعة الطائف، وعرض المعلومات الأكاديمية والكليات والأقسام والعمادات، وكذلك عرض اللوائح والأنظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:16 PM
"عسيري" دعاهم إلى المبادرة بالشغف والرغبة للتحصيل العلمي والمعرفي14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد
رحّب رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، بطلاب الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبخاصةً الطلاب المستجدين الذين بدأوا اليوم مرحلة جديدة في رحلتهم التعليمية لإعدادهم لحياتهم المستقبلية.
وأكد الدكتور "عسيري" أن جامعة الطائف تهيئ لطلابها المستجدين كل الإمكانات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات الجامعة مستقبلاً مشرقا ًوحياةً جامعية مليئة بالإنجازات.
كما دعا جميع الطلاب إلى المبادرة باستكمال جرعات اللقاح؛ حفاظاً على سلامتهم ومن أجل عودة آمنة للدراسة الجامعية، مؤكداً أن التحصين بجرعتين ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، شرط أساسي لدخول الجامعة.
وكان قد انضم نحو 14 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما استؤنفت الدراسة في جميع الكليات والأقسام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وطبقت جامعة الطائف الإجراءات الاحترازية المتبعة على منسوبيها وطلابها وطالباتها الذين تواجدوا اليوم في مقراتها، من خلال تنظيم دخولهم وخروجهم، والتحقق من تحصينهم عبر تطبيق (توكلنا)، وضمان التزام الجميع بالتباعد؛ حفاظاً على سلامتهم.
وفي شأنٍ متصل، بدأت جامعة الطائف، اليوم الأحد، تنظيم الملتقيات الافتراضية لاستقبال الطلاب المستجدين، متضمنةً برنامجاً تعريفياً يمتد لأسبوع.
ويهدف برنامج الأسبوع التمهيدي المقام بالتزامن في شطري الطلاب والطالبات، إلى التعريف بجامعة الطائف، وعرض المعلومات الأكاديمية والكليات والأقسام والعمادات، وكذلك عرض اللوائح والأنظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم.
، 14 ألف طالب وطالبة ينضمون لجامعة الطائف في العام الدراسي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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