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نظّمت جمعية "عناية" الصحية، ممثّلةً في إدارة التطوع؛ دورة عن الإسعافات الأولية للرجال بنادي "عناية" التطوعي الصحي بحي النفل، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السعودي.
قدم الدورة المدرب عمر بن محمد العنقري، واستفاد منها أكثر من 20 متدربًا.
وهدفت إلى تقديم "مهارات الإسعافات الأولية للمتدربين قبل وصول المسعفين الأكثر خبرة، وتعليمهم طرق التعامل مع المصابين في موقع الحادث بصورة تحافظ على حياتهم وتزيل عنهم الخطر، وتعريفهم بمهارة الإنعاش القلبي، وكيفية التعامل مع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحالات طوارئ السكري، وحالات اختناق الطفل أو ابتلاعه لأشياء ضارة".
وقد اتسمت الدورة بتفاعل الحضور وممارستهم العملية لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل حضور سيارة الإسعاف.
وفي ختام الدورة وزعت شهادات حضور على المتدربين.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:14 PM
تضمّنت التعامل مع حالات اختناق الطفل أو ابتلاعه لأشياء ضارة"عناية" تنظّم دورة إسعافات أولية لحماية الأسرة من الإصابات والحوادث المفاجئة
نظّمت جمعية "عناية" الصحية، ممثّلةً في إدارة التطوع؛ دورة عن الإسعافات الأولية للرجال بنادي "عناية" التطوعي الصحي بحي النفل، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السعودي.
قدم الدورة المدرب عمر بن محمد العنقري، واستفاد منها أكثر من 20 متدربًا.
وهدفت إلى تقديم "مهارات الإسعافات الأولية للمتدربين قبل وصول المسعفين الأكثر خبرة، وتعليمهم طرق التعامل مع المصابين في موقع الحادث بصورة تحافظ على حياتهم وتزيل عنهم الخطر، وتعريفهم بمهارة الإنعاش القلبي، وكيفية التعامل مع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحالات طوارئ السكري، وحالات اختناق الطفل أو ابتلاعه لأشياء ضارة".
وقد اتسمت الدورة بتفاعل الحضور وممارستهم العملية لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل حضور سيارة الإسعاف.
وفي ختام الدورة وزعت شهادات حضور على المتدربين.
، "عناية" تنظّم دورة إسعافات أولية لحماية الأسرة من الإصابات والحوادث المفاجئة ،
المصدر : الخليج 365
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