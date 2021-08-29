شكرا لمتابعة خبر عن "تنمية الحياة الفطرية" توضح الفترة المتاح صيد "السمان" فيها داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الفترة المسموح بصيد "السمان" فيها داخل المملكة، مضيفا أن الاسم العلمي له هو "Coturnix coturnix" وأن الاسم الإنجليزي له هو "Common Quail".

ولفت إلى أن موسم صيد الطائر من 20 أغسطس إلى 20 أكتوبر، مشيرا إلى أن السمان متكاثر غير شائع، ويوجد في نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة.

وأضاف أنه يتكاثر أعداد منه في مجموعات متفرقة في المنطقة الوسطى من هذه المملكة، وسجل تكاثره في أعداد قليلة في المناطق الزراعية في الشمالية والشرقية ويتغذى على الحبوب والبذور والحشرات.