شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.