شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الموارد البشرية تكشف نسبة المحصنين في ⁧القطاعين العام⁩ والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن نسبة المحصنين ضد فيروس كورونا في ⁧القطاع العام⁩ 97% و ⁧القطاع⁩ الخاص 96%.

أن الوزارة قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل منشآت العمل في القطاع الخاص.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن بلغت أكثر من 700 ألف جولة رقابية.

وبلغت عدد المخالفات التي ضبطت في منشأت القطاع الخاص 8945، فيما بلغت عدد المخالفات التي تم ضبطها في العاملين بالمنشآت نحو 10465 مخالفة.