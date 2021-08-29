شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الضريبة والزكاة توضح خطوات الاعتراض على تقييم إقرارك الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك خطوات الاعتراض على تقييم إقرارك الضريبي.
وأوضحت الهيئة هذه الخطوات من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" وهى:
1- تفتح حسابك في بوابة الهيئة الإلكترونية وتجد كل خطوات الإعتراض.
2- التأكد من أحقية الاعتراض على إعادة التقييم.
3- يمكنك تقديم طلب اعتراض بعد إرفاق الضمان البنكي.
4- يصل لك إشعار عن طريق البوابة ورسالة نصية والإيميل تؤكد استلام طلب اعتراضك.
5- بعد دراسته من قبل الهيئة يصل لك إيميل بالقرار.