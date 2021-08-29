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هيئة الضريبة والزكاة توضح خطوات الاعتراض على تقييم إقرارك الضريبي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك خطوات الاعتراض على تقييم إقرارك الضريبي.

وأوضحت الهيئة هذه الخطوات من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" وهى:

1- تفتح حسابك في بوابة الهيئة الإلكترونية وتجد كل خطوات الإعتراض.

2- التأكد من أحقية الاعتراض على إعادة التقييم.

3- يمكنك تقديم طلب اعتراض بعد إرفاق الضمان البنكي.

4- يصل لك إشعار عن طريق البوابة ورسالة نصية والإيميل تؤكد استلام طلب اعتراضك.

5- بعد دراسته من قبل الهيئة يصل لك إيميل بالقرار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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