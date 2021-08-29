شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: خلط اللقاحات آمن وفعال في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن خلط اللقاحات آمن وفعال في المملكة وذلك من ناحية المأمونية في الاستخدام وفعالة أيضًا.

وأوضح أيضًا أنها تستطيع عمل التنشيط للجرعة الأولى، مبينًا أن الدراسات أشارت أن هذا التبديل يعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل خاصة فيما يتعلق بمواجهة المتحورات.

وعن أخذ الجرعة الثانية، قال "العبدالعالي" أن الجرعة الثانية أمر هام في هذه المرحلة لأنه السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة وتنشيط الجرعة الأولى وهامة من أجل المناعة المجتمعية.

كما أشار متحدث الصحة لرصد تراجع وتحسن في الحالات الحرجة بنسبة 40%، مؤكدًا أن الأطفال الرضع معرضون للإصابة بفيروس كورونا.