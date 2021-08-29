شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الغذاء والدواء توضح الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأطعمة الفقيرة بالمواد الغذائية ، لاحتوائها على كمية عالية من الدهون والسكريات.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه يجب تجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية مثل : شراب النكتار ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية .
وأضافت الهيئة أنه يجب تجنب تلك الأطعمة لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى افتقارها للمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم لذا يُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان .