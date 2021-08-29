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هيئة الغذاء والدواء توضح الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأطعمة الفقيرة بالمواد الغذائية ، لاحتوائها على كمية عالية من الدهون والسكريات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه يجب تجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية مثل : شراب النكتار ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية .

وأضافت الهيئة أنه يجب تجنب تلك الأطعمة لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى افتقارها للمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم لذا يُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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