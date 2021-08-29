هيئة الغذاء والدواء توضح الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية

وأضافت الهيئة أنه يجب تجنب تلك الأطعمة لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى افتقارها للمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم لذا يُنصح بالتقليل منها قدر الإمكان .

محمد يوسف

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