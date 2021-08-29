شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 393 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 532,126 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8532 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 69 إصابة جديدة.