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شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية حتى نهاية الأسبوع الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على بعض المناطق.
وتوقع المركز هطول الأمطار على مناطق " عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة حيث تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن وجود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة يومي الأحد والاثنين على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.