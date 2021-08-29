شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية حتى نهاية الأسبوع الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على بعض المناطق.

وتوقع المركز هطول الأمطار على مناطق " عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة حيث تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن وجود ‏أجواء حارة إلى شديدة الحرارة يومي الأحد والاثنين على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.