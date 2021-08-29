شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراءات يتبعها الطالب عند العودة من المدرسة إلى المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري أمراض الباطنة، الدكتور صالح الدماس، الإجراءات التي يتبعها الطالب عند العودة من المدرسة إلى المنزل.

وقال الدكتور صالح الدماس، أنه يجب أن يحرص الطالب بشكل أساسي على النظافة الشخصية عند العودة إلى المنزل، وذلك بغسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 40 : 60 ثانية، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار إلى عدم استخدام نفس الكمامة لعدة مرات والتخلص منها في مكان آمن قبل الدخول إلى المنزل، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية في المنزل مثل التباعد الاجتماعي وخاصةً في حال وجود أي أعراض والذهاب لأي من مراكز "تطمن" لإجراء فحص.