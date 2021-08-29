«الصحة»: تبديل اللقاحات آمن وفعال ويعطي تنشيطاً مناعياً أفضل

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن تبديل اللقاحات آمن وفعال وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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