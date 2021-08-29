أخبار السعودية.. تأجيل الغياب للطلاب غير مكتملي التحصين.. وتفاصيل العودة للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 منها: تفاصيل اليوم الدراسي الأول بعد غياب 538 يومًا، و تأجيل الغياب للطلاب غير مكتملي التحصين.

وزارة التعليم توضح تفاصيل اليوم الدراسي الأول بعد غياب 538 يومًا

بدأ، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد حيث العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس بعد غياب 538 يومًا، بالتزامن مع متابعة وزارة التعليم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

«متحدثة التعليم» تكشف سبب تأجيل الغياب للطلاب غير مكتملي التحصين

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم "ابتسام الشهري" السبب الحقيقي لتأجيل احتساب الغياب لطلبة الجامعات والتعليم العام والتدريب التقني غير مكتملي التحصين.

الصحة: 208 إصابات بكورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

5 إرشادات للدخول على منصة مدرستي مع عودة الدراسة

حددت وزارة التعليم نحو 5 إرشادات للدخول على منصة مدرستي، مشيرة إلى ألية التسجيل والدخل، بالتزامن مع عودة الدراسة، اليوم الأحد.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن وجود وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن حاجتها لعددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقرّ الجامعة بمدينة السيح، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

بعد العودة للمدارس.. نصائح من المرور والصحة للحفاظ على سلامة الطلاب

وجَّهت كل من الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة، اليوم الأحد، نصائح عديدة طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية عودة الدراسة حضوريا.

«الزكاة» تعلن عن مزاد لبيع حافلات وشاحنات بجمرك الوديعة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن إقامة مزاد علني لبيع حافلات وشاحنات في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

6 ضوابط للنقل المدرسي مع عودة الدراسة

أوضحت قناة الإخبارية نحو 6 ضوابط للنقل المدرسي بالتزامن مع عودة الدراسة لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوية، اليوم الأحد، بعد غياب نحو 538 يومًا.

التعليم تخصص أول 10 دقائق بالعام الدراسي لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية

خصَّصت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أول 10 دقائق من بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وأهمية الالتزام بتطبيقها حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

الأحوال المدنية توضح آلية الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر، مشيرة إلى آلية ربط سجلات الأبناء بالأم.

انتظام أكثر من مليون طالب وطالبة في 4700 مدرسة بالرياض

انتظم اليوم الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من مليون طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بدوام حضوري في المدارس، فيما سيكون طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال "عن بعد" حتى تاريخ 30 أكتوبر أو الوصول لـ 70 % للحصانة المجتمعية فيما يتعلق بلقاحات كورونا.

عودة 385 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بمكة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

عاد 385 ألف طالب وطالبة - ينتسبون لـ 1544 مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية- اليوم لمقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ، فيما يستمر حضور طلاب المرحلة الابتدائية عن بعد عبر منصة مدرستي ومرحلة رياض الأطفال عن طريق منصة روضتي حتى الوقت المحدد لعودتهم حضوريًا.

المرور: 3 شروط لإصدار تصريح القيادة لمن بلغ 17 عامًا

أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط استخراج تصريح القيادة المؤقت، مشيرةً إلى شروط استخراج رخصة القيادة الخصوصي.

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