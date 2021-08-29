اختتام برنامج التدريب على رأس العمل في صندوق التنمية الزراعية

الرياض - محمد عبدالله - اختتم صندوق التنمية الزراعية، برنامج التدريب التعاوني على رأس العمل "تمهير"، الذي أطلقه الصندوق في وقت سابق، بالتعاون مع برنامج "تمهير"، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بمشاركة 30 متدربًا ومتدربة، يمثلون تخصصات جامعية متنوعة، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة فرص الحصول على فرصة وظيفية مناسبة.

وأوضح مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن دور الصندوق في هذا البرنامج الذي استمر لمدة 6 أشهر يتمثل في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في تخصصاتهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إضافة إلى مساعدة المتدربين على التعرف إلى طبيعة الأعمال المختلفة وممارستها من أجل زيادة نسب توظيفهم مستقبلًا.

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