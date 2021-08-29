فتح باب التسجيل على رتبة «جندي» في الدفاع المدني

الرياض - محمد عبدالله - فتحت المديرية العامة للدفاع المدني، باب القبول والتسجيل على رتبة جندي وتستمرّ حتى يوم الخميس الموافق 25/1 /1443هـ .

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي» رجال، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر- توظيف» (اضغط هنا) .

التسجيل في الدفاع المدني

وبدأ الدفاع المدني استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- توظيف، أمس السبت الموافق 20/1/1443هـ ويستمر حتى يوم الخميس 25/1 /1443هـ.

وكان الدفاع المدني حدد، نحو 4 شروط للتطوع و9 التزامات من أبرزها الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.

وأوضح الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني أنَّ من شروط التطوع أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني .

شروط الدفاع المدني

وأن لا يقل عمره عن 18عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي واحتساب الأجر عند الله تعالى، وفقًا للدفاع المدني.

ومن التزامات المتطوع الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية، وتلبية النداء في أسرع وقت، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر .

وكذلك الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء الأسرار العمل المكلف به، والالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه، وإشعار الجهة المختصة عن أي تغييرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه، وفقًا للدفاع المدني.

وأيضًا، التطوع لمدة لا تقل عن سنة تجدد حسب رغبة المتطوع، والمحافظة على العُهْدة المسَلَّمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها، مع ضمان إعادتها عند ترك عمله التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسؤولية، وعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفيه أو إعلاميه تتعلق بالعمل التطوعي، وفقًا للدفاع المدني.

اقرأ أيضا:

4 شروط للتطوع في الدفاع المدني.. و9 التزامات

«الدفاع المدني» يحدد احتياطات السلامة الواجب توفرها في المنزل