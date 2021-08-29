23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن تسجيل (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ حتى 20 / 1 / 1443هـ.

محمد يوسف

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