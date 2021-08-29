الصحة: 208 إصابات بكورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8532 حالة.

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