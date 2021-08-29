بعد العودة للمدارس.. نصائح من المرور والصحة للحفاظ على سلامة الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت كل من الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة، اليوم الأحد، نصائح عديدة طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية عودة الدراسة حضوريا.

وأكَّد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

تعليمات المرور

ووجَّه المرور السعودي نصائح لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوي مع بداية عودة الدراسة حضوريا، اليوم الأحد، وأوضحتها فيما يلي:

1-لسلامتك أثناء تنقلك في الحافلة المدرسية قم بربط حزام الأمان في جميع الأوقات.

2-ابقَ جالسا طيلة الرحلة.

3-عدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة.

4-عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا.

5-عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

تعليمات وزارة الصحة للطلاب

فيما نصحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الطلاب مع بداية العودة الحضورية للدراسة بالمساهمة في التقليل من خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك من خلال:

1-غسل اليدين.

2-أخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية.

3- الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

4-النظافة الشخصية.

تعليمات وزارة التعليم

وكانت وزارة التعليم قد ألزمت المدارس بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة وهي كما يلي:

1-وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات.

2- تعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها.

3-متابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي.

4-وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.

5- تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بُعد.

6-استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

7-تعليق الدراسة في المدرسة إذا تمَّ رصد حالتين أو أكثر في فصلول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد.

8-تنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقًا لوزارة التعليم.

9-الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد.

10-حصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقًا لوزارة التعليم.

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