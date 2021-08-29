المرور: 3 شروط لإصدار تصريح القيادة لمن بلغ 17 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط استخراج تصريح القيادة المؤقت، مشيرةً إلى شروط استخراج رخصة القيادة الخصوصي.

وأكَّد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن استخراج تصريح قيادة مؤقت لمن بلغ ١٧ سنة يتطلب ٦ صور شخصية - كشف طبي- ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة.

شروط إصدار رخصة القيادة

وأكَّد المرور السعودي عبر حسابها الرسمي أنَّ شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي تتمثل في إتمام سن الـ18 عامًا.

وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعوق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

وقال المرور السعودي، إنَّه يمكن تجديد رخصة السيارة المنتهية منذ سنوات، بعد سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

تجديد رخصة القيادة

وكان المرور السعودي حدَّد رسوم رخصة القيادة الخاصة حيث بلغت 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديدها سنويًّا أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال.

بينما تبلغ رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال، فيما يبلغ إصدار رخصة قيادة مركبات أشغال عامة وتجديدها سنويًّا واستخراج بدل تالف أو بدل مفقود 100 ريال.

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