«الزكاة» تعلن عن مزاد لبيع حافلات وشاحنات بجمرك الوديعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن إقامة مزاد علني لبيع حافلات وشاحنات في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الهيئة، في إعلان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع باصات وشاحنات في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بعدة ضوابط؛ أولها دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

كما اشترطت على المشتري إخراج الباصات والشاحنات المباعة خلال خمسة أيام للباصات والشاحنات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات والشاحنات برسم الصادر؛ وإلا سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، فضلا عن مراجعة اشتراطات الهيئة العامة للنقل ويتعهد المشتري بذلك.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (تطبيق توكلنا – التباعد - الكشف عن الحرارة - والحد الأدنى للتجمعات)، حسب توجيهات وزارة الصحة؛ موضحة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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