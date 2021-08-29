إغلاق 85 منشأة في جدة لمخالفتها تدابير كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 85 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك عقب تنفيذها 10.107 جولات رقابية، قامت بها فرق الأمانة مع الجهات المعنية، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ورصدت الفرق الميدانية للأمانة 97 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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