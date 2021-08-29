السعودية | 8.532 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 393 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 532,126 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 544.004، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.532 حالة.

إصابات كورونا بالمملكة

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.