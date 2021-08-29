الصحة: يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي أنه يلزم على الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً. مشيرا الى ان عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا تجاوز 36 مليون جرعة.

وأضاف ان منحنى الحالات المؤكدة والحرجة شهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المئوية إلى مستوى 85% أمر مبشر. وقال متحدث الصحة ان تبديل اللقاحات آمن وفعال، وان بعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.