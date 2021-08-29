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القبض على 4 مقيمين زوروا شهادة "PCR"

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، بينهم امرأة، ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص فيروس (كوفيد -19)، والمتاجرة بها، حيث تم القبض عليهم في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض، وضبط بحوزتهم تقارير مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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