شكرا لقرائتكم خبر عن 50 صورة تعكس عودة الطلبة لمدارسهم في كافة مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت كافة مناطق المملكة عودة منتظمة ورائعة للطلبة إلى مدارسهم بداية العام الدراسي الجديد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الحسابات الرسمية لإدارات تعليم المناطق صوراً وفيديوهات تعكس عودة الطلبة للمدارس لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.

"اليوم" تنشر 50 صورة لكافة مناطق المملكة عكست الطريقة المثلى لعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم والتي اتّخذ فيها كافة الاجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات والأنظمة التي سنّتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة.