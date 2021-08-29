شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : اللاعبون القدامى قدموا الكثير للوطن ويجب استثمار خبراتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى أحمد بن يوسف النباط يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية من اللاعبين.

وأثنى سموه على دور الجمعية التي تهتم برجال قدموا الكثير للوطن ورفعوا أسمه في المحافل الدولية والمحلية مشيداً بدور الرياضيين وضرورة استثمار إمكانياتهم وخبراتهم المتراكمة.

ورفع أحمد النباط شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للجمعية واهتمام سموه باللاعبين المعتزلين من أبناء المنطقة مؤكداً بأن الجمعية تحرص على عضوية كل اللاعبين القدامى ومشاركتهم في أنشطة وفعاليات الجمعية.