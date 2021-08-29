شكرا لقرائتكم خبر عن 31 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، والمطاعم، وأسواق النفع العام.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا"، وتفعيلاً لمبادرة "ممتثل".

ودعت بلدية رفحاء الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".