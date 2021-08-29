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طلاب الخبر يباشرون أول يوم دراسي ببروتوكولات وقائية

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الدمام - شريف احمد - باشر حضوريا طلاب وطالبات مدارس الخبر للمرحلتين المتوسطة والثانوية صباح اليوم أول أيامهم الدراسية بالعام الجديد وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية من ، في الوقت الذي شهدت المدارس استعدادات كبيرة من المعلمين والمعلمات والمنظومة الإدارية لاستقبال طلابها منذ الساعة السادسة صباحا وحتى بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف .

وتميز حضور الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الاحترازاية بدء من الافصاح عن تحصينهم عن طريق تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى مدارسهم وانتهاء بالانتظام والتباعد الجسدي داخل فصولهم الدراسية .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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