شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الخبر يباشرون أول يوم دراسي ببروتوكولات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر حضوريا طلاب وطالبات مدارس الخبر للمرحلتين المتوسطة والثانوية صباح اليوم أول أيامهم الدراسية بالعام الجديد وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية من فيروس كورونا المستجد ، في الوقت الذي شهدت المدارس استعدادات كبيرة من المعلمين والمعلمات والمنظومة الإدارية لاستقبال طلابها منذ الساعة السادسة صباحا وحتى بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف .

وتميز حضور الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الاحترازاية بدء من الافصاح عن تحصينهم عن طريق تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى مدارسهم وانتهاء بالانتظام والتباعد الجسدي داخل فصولهم الدراسية .