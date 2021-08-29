شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة تجمع بين عامي 1988 و2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وكالة الأنباء السعودية صورة لحضور الطلاب في أول أيام الدراسة تجمع بين عامي 1988 و2021.

وشهدت مدارس المملكة انطلاق وعودة الدراسة من خلال الحضور الى المدارس لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق البرتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم.

فيما سيكون طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد حتى تاريخ 30 أكتوبر أو الوصول لـ 70 بالمائة للحصانة المجتمعية فيما يتعلق بلقاحات كورونا.