شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن محمد يتفقد سير العملية التعليمية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، سير العمليه التعليميه مع بدأ الدراسه الحضوريه للعام الدراسي الجديد

وقال مدير تعليم محافظة حفرالباطن محمد القحطاني في تصريحات لـ "اليوم" سعداء اليوم بزيارة سمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد ومشاركته لنا بأول يوم حضوري للعام الدراسي ومشاركته لنا في تسليم جزء من الكتب لأبنائه الطلاب أيضا ومشاركته لنا بأرشادات أبتائتا الطلاب بالفصول وكذالك مروره على غرفة العزل ولاشك بأن مشاركة سموه دافع لنا جميعاً، كما أحب أن أطمئن المجتمع التعليمي والأسر بأنه ولله الحمد الأجراءات الأحترازية بجميع مدارسنا مطبقه بشكل مثالي ولله الحمد وكذلك بأن النماذج التشغيليه نعمل عليها بشكل مستمر وكذلك تطبيق الأجراءات الأحترازية وكذلك عمليات الفرز الحيوية منذ بداية اليوم الدراسي.