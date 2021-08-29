متحدث الصحة : يلزم الطالب جرعتان من لقاح كورونا بغض النظر عن إصابته سابقًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية حصول الطلاب والطالبات على جرعتين من لقاح كورونا من أجل السماح لهم بالحضور في المدارس والجامعات لمن هم في سن 12 عامًا أو أكثر.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إننا نمر بمرحلة مهمة حيث هناك انتشار ملحوظ لمتحور دلتا الأمر الذي يوجب التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والحصول على التحصين الكامل.

وأكد العبدالعالي أن الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة المتحورات وكذلك المناعة المتكونة مع جرعة واحدة أو تلك التي تكونت بعد التعافي.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (208) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (393) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (544004) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (532,126) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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