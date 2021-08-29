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مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 23837 في أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 23837 في أسبوع

الرياض أعلى المناطق بواقع 8766 ونجران تسجل 177 فقط

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ  حتى 20 / 1 / 1443هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8766)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2971)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2320)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2178)، ومنطقة القصيم بـ(1998)، ومنطقة حائل بـ(1780)، ومنطقة الجوف بـ(1256)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(827)، ومنطقة تبوك بـ(617)، ومنطقة جازان بـ(419)، ومنطقة عسير بـ(280)، ومنطقة الباحة بـ(248)، ومنطقة نجران بـ(177).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مخالفات الإجراءات الاحترازية
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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