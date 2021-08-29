3 مناطق تسجل 5 إصابات كورونا والحالات الحرجة تتراجع لـ952

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (393) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (532126) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3346) حالة من بينها (952) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544004) حالات، توفي منهم (8532) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (208) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 69، منطقة مكة المكرمة 36، المنطقة الشرقية 22، منطقة القصيم 15.

كما سجلت كل من منطقة جازان ومنطقة عسير، 14 حالة في كل منهما بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 13 حالة ومنطقة نجران 10، فيما سجلت منطقتا حائل وتبوك 5 حالات في كل منهما بينما كانت أقل الإصابات في مناطق الحدود الشمالية حالتين، ومنطقة الجوف حالتين، ومنطقة الباحة حالة واحدة فقط.



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