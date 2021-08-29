محافظ سراة عبيدة يتابع ميدانيًا انطلاق العام الدراسي الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شارك محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، صباح اليوم في الانطلاقة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة في بداية العام الدراسي الجديد؛ وذلك خلال زيارته لثانوية الملك فهد بالمحافظة بمرافقة مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي.

متابعة سير العملية التعليمية:

وتابع آل محضي سير الدراسة في يومها الأول والإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة ” وقاية “، والنماذج التشغيلية للمدرسة واطمأن على سير العملية التعليمية منوهًا بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة ” حفظها الله ” والجهود المميزة التي تبذلها وزارة التعليم حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم حضورية آمنة، منوهًا بالحضور المميز والحماس لدى الطلاب منذ اليوم الأول، الذي يسهم بمشيئة الله في تعزيز النجاح في الميدان التربوي.

رسالة عظيمة يحملها المعلم والمعلمة:

وأكد سمو الرسالة العظيمة التي يحملها المعلم والمعلمة من خلال مهنتهم الشريفة في تعليم الأبناء وغرس القيم النبيلة وغرس حب الوطن والتفاني والتضحية من أجله في نفوس الطلاب والطالبات، ليكونوا أعضاء فاعلين في خدمة الدين ثم المليك والوطن، ويسهموا بدورهم في استمرار نهضته التنموية والحضارية، متمنيًا التوفيق للجميع.

الاستعداد المبكر لانطلاقة العام الدراسي الجديد:

من جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، أن إدارة التعليم استعدت ومنذ وقت مبكر لانطلاقة هذا العام الدراسي الاستثنائي وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة المشرفين والمشرفات في انطلاقة الدراسة والوقوف ميدانيًا، وذلك بزيارة المدارس والاطمئنان على سير الدراسة وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق الانطلاقة المثلى والمتميزة للعام الدراسي مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة.



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