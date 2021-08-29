محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية": منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8766 تلتها المنطقة الشرقية ‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 1/ 1443هـ حتى 20/ 1/ 1443هـ. وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8766)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2971)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2320)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2178)، ومنطقة القصيم بـ(1998)، ومنطقة حائل بـ(1780)، ومنطقة الجوف بـ(1256)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(827)، ومنطقة تبوك بـ(617)، ومنطقة جازان بـ(419)، ومنطقة عسير بـ(280)، ومنطقة الباحة بـ(248)، ومنطقة نجران بـ(177). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 03:54 PM "الداخلية": منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8766 تلتها المنطقة الشرقية خلال أسبوع.. 23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالمملكة خلال أسبوع.. 23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالمملكة ‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 1/ 1443هـ حتى 20/ 1/ 1443هـ. وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8766)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2971)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2320)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2178)، ومنطقة القصيم بـ(1998)، ومنطقة حائل بـ(1780)، ومنطقة الجوف بـ(1256)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(827)، ومنطقة تبوك بـ(617)، ومنطقة جازان بـ(419)، ومنطقة عسير بـ(280)، ومنطقة الباحة بـ(248)، ومنطقة نجران بـ(177). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، خلال أسبوع.. 23837 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالمملكة ،

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