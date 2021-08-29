، ‫شاهد.. محافظ سراة عبيدة يتابع ميدانيًا انطلاق العام الدراسي الجديد ،

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شارك محافظ سراة عبيدة أ.مسفر بن حامد آل محضي، صباح اليوم في الانطلاقة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة وذلك خلال زيارته لثانوية الملك فهد بالمحافظة بمرافقة مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي .
وتابع آل محضي سير الدراسة في يومها الأول والإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، والنماذج التشغيلية للمدرسة واطمأن على سير العملية التعليمية، منوهاً بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة والجهود المميزة التي تبذلها وزارة التعليم حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم حضورية آمنة، منوهًا بالحضور المميز والحماس لدى الطلاب منذ اليوم الأول، الذي يسهم في تعزيز النجاح في الميدان التربوي.
من جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، أن إدارة التعليم استعدت ومُنذ وقت مبكر لانطلاقة هذا العام الدراسي الاستثنائي وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة المشرفين والمشرفات في انطلاقة الدراسة والوقوف ميدانياً، وذلك بزيارة المدارس والاطمئنان على سير الدراسة وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق الانطلاقة المثلى والمتميزة للعام الدراسي مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 03:53 PM
زار ثانوية الملك فهد بالمحافظة بمرافقة مدير التعليمشاهد.. محافظ سراة عبيدة يتابع ميدانيًا انطلاق العام الدراسي الجديد
شارك محافظ سراة عبيدة أ.مسفر بن حامد آل محضي، صباح اليوم في الانطلاقة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة وذلك خلال زيارته لثانوية الملك فهد بالمحافظة بمرافقة مدير التعليم في سراة عبيدة د. حسن العلكمي .
وتابع آل محضي سير الدراسة في يومها الأول والإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، والنماذج التشغيلية للمدرسة واطمأن على سير العملية التعليمية، منوهاً بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة والجهود المميزة التي تبذلها وزارة التعليم حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم حضورية آمنة، منوهًا بالحضور المميز والحماس لدى الطلاب منذ اليوم الأول، الذي يسهم في تعزيز النجاح في الميدان التربوي.
من جهته أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، أن إدارة التعليم استعدت ومُنذ وقت مبكر لانطلاقة هذا العام الدراسي الاستثنائي وفق الخطط المعتمدة من وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الإشرافية تضمنت مشاركة كافة المشرفين والمشرفات في انطلاقة الدراسة والوقوف ميدانياً، وذلك بزيارة المدارس والاطمئنان على سير الدراسة وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تحقيق الانطلاقة المثلى والمتميزة للعام الدراسي مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة.
، شاهد.. محافظ سراة عبيدة يتابع ميدانيًا انطلاق العام الدراسي الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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