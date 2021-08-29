، مع ختام الجولة 3 من الدوري ..الفيحاء يتصدر والهلال يتعثر.. الأهلي والشباب  ضياع .. والنصر يواصل الإبداع ،

محمد بن مسعود - الدمام - "حمدالله" ينتفض و"قوميز" يواصل الغياب

أسدل الستار عن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي حملت في طياتها الكثير من النتائج اللافتة والأحداث الدراماتيكية والأرقام المميزة .

أسفرت الجولة عن تصدر فريق الفيحاء الترتيب العام بفارق الأهداف عن حامل اللقب الهلال الذي تعثر للمرة الأولى هذا الموسم بتعادله السلبي مع ضيفه الباطن، ويعود السبب في ارتقاء الفيحاء للصدارة هو فوزه الثمين على الطائي (3-1).

وواصل النصر انطلاقته القوية محققاً فوزاً متأخراً على التعاون(3-1)، ملحقاً به الهزيمة الثانية على التوالي، في حين استعاد الاتحاد توازنه بعد خسارته للقب البطولة العربية بتغلبه على مضيفه الفيصلي (2-1)، وواصل فريقا الأهلي والشباب نتائجهما المخيبة، حيث سقط وصيف النسخة الماضية الشباب من أمام الفتح (2-0)، ولم ينجح الأهلي بالفوز للمرة الثالثة على التوالي بتعادله أمام ضيفه ضمك بهدف لكل منهما.

كما استعاد الرائد توازنه وتغلب على الحزم (2-0) ليتجرع أول هزيمة له هذا الموسم بعد تعادلين، واستمر الاتفاق بتحقيق النتائج الإيجابية بعودته بنقطة التعادل من ميدان أبها (1-1) .

قراءة عامة

شهدت الجولة إقامة 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض الفوز في 3 منها مقابل اثنتين للضيوف، وحضر التعادل ثلاث مرات، وتم تسجيل 19 هدفاً بمعدل 2.37 هدف في المباراة الواحدة، ثلاثة منها من علامة الجزاء، وحافظ 4 فرق على نظافة شباكها هي "الهلال, الباطن, الرائد, الفتح", فيما عجزت 4 فرق أيضًا عن التسجيل هي الحزم, الهلال, الباطن, الشباب .

وسيطر اللاعبون الأجانب على الجولة الثالثة، بتسجيلهم 13 هدفًا مقابل 5 للمحليين، وجاء هدف وحيد بواسطة النيران الصديقة، بعدما سجل حارس الحزم داوود آل سعيد لصالح الرائد بالخطأ في مرماه.

أما على مستوى صناعة الأهداف فقد تساوت الكفة، إذ صنع المحليون 7 أهداف كما هو الحال بالنسبة للأجانب.

46 بطاقة ملونة

وأشهر قضاة الجولة 43 بطاقة صفراء وثلاث حمراء، اثنتان من نصيب لاعبي الشباب الأرجنتيني بانيغا وعلي مجرشي والثالثة تحصل عليها سميحان النابت من التعاون.

إحصائيات الفرق

يتصدر النصر قائمة الأقوى هجومًا بـ8 أهداف، بينما يعد غريمه الهلال الأقوى دفاعًا بهدف وحيد.

بعد 32 مباراة الهلال يفشل لأول مرة في الوصول إلى شباك منافسيه على أرضه بالدوري.

فشل الهلال في تحقيق الانتصار على الباطن لثلاث مباريات متتالية، وهو ما لم يحدث من قبل ضد فريق صاعد، حيث لم يستطع فك شفرة الباطن خلال 270 دقيقة، ليسجل التعادل الثالث معها على التوالي .

حقق النصر 11 انتصارًا في آخر 11 مباراة استضاف بها أندية بريدة في دوري المحترفين السعودي، حيث لم يخسر على أرضه منها سوى مرة واحدة خلال 25 .

ونجح الاتحاد في فك عقدة مبارياته مع الفيصلي بعد 5 سنوات، عندما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، هذا الفوز الأول للعميد في آخر 10 مواجهات ضد الفيصلي في دوري المحترفين إذ خسر 5 منها وتعادل في 4 مواجهات.

ولأول مرة في تاريخ دوري المحترفين يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات، وآخر مرة تعادل فيها في 3 مباريات متتالية بالبطولة كانت في 2015.

إحصائيات اللاعبين

يعد هدف عبدالرزاق حمدلله في مرمى التعاون هو الهدف الأكثر تأخّراً في تاريخ دوري المحترفين السعودي (103 دقائق و23 ثانية) محطّماً الرقم السابق المسجل باسم لاعب النصر سعد الحارثي في مرمى الاتفاق 2008 (100 دقيقة و20 ثانية).

وفشل الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم، ولم يعرف قوميز، طريق الشباك منذ هز شباك التعاون في الجولة 29 من عمر الدوري خلال الموسم الماضي.

اشترك تاوامبا مهاجم التعاون في إحراز نصف أهداف فريقه الـ26 الأخيرة في دوري المحترفين السعودي (13/26). (سجل 10 صنع 3).