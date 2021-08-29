أمين عسير يوجه بتسريع وتيرة العمل لمعالجة مظاهر التشوه البصري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- ابها

بحث أمين منطقة عسير وليد الحميدي مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة المنطقة, سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة واستعرض معهم نسب ومعالجات التشوه البصري.

معالجة التشوه البصري

وناقش أمين المنطقة خلال ترؤسه الاجتماعَ الدوري معوقات معالجة التشوه البصري مع رؤساء البلديات، والحلول في أعمال إزالة عناصر التشوه لتحسين المشهد الحضري.

ووجه خلال الاجتماع كافة البلديات بأن تسرع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوه؛ لما لهذا الملف من أهمية بالغة، وأهاب بالجميع بضرورة تحقيق إنجاز عال ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في خطة الأمانة و بلدياتها لمعالجة التشوه البصري.

تحسين المشهد الحضري

وأكد الحميدي حرص أمانة عسير وبلدياتها على تحسين المشهد الحضري ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.

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