تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب جامعة الحدود الشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت جامعة الحدود الشمالية اليوم الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بدءًا من دخول البوابات الرئيسة، وصولًا إلى قاعات الدراسة في مختلف الكليات.

إجراءات مشددة في جامعة الحدود الشمالية

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أنها وضعت خطة لتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، من خلال تحديد بوابات دخول وبوابات خروج مختلفة، وتحديد أنماط التدريس الحضوري والمدمج وعن بعد، لافتة إلى عدم السماح لأي طالب غير محصن بجرعتين من الدخول لمقر الجامعة.

تأجيل احتساب الغياب

وكانت وزارة التعليم قد قررت تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

كما أكدت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

عودة الدراسة في المدراس والجامعات

يذكر أنه عاد اليوم طلاب الجامعات وطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12 – 18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي، بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لضمان استمرار الرحلة التعليمية.

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