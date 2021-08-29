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قادة المدارس بأحد رفيدة يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

قادة المدارس بأحد رفيدة يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية

مع بداية أول يوم دراسي

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة


مع بداية أول يوم دراسي لعام 1443هـ طبقت مدارس تعليم أحد رفيدة للبنين والبنات البرتوكول المتبع للتعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال عودة الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة وتهيئة بيئة تعليمية صحية.

قادة المدارس بأحد رفيدة يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365

إجراءات احترازية

ويعمل قادة المدارس والطاقم التعليمي من الجنسين على التأكد من جميع الطلاب والطالبات بأخذهم وإكمالهم لجرعات لقاح عبر برنامج توكلنا بأجهزتهم النقالة مع أخذ مقياس الحرارة والتأكد من وجود كامل مستلزماتهم التي تقي وتحد من انتقال أي عدوى بفيروس كورونا.

تقيداً بالإجراءات الإحترازية بمدارس أحد رفيدة

التقيد بالتباعد المكاني

وتم التشديد على التباعد المكاني بين الطلاب الذين لديهم مواد دراسية حضورية حسب الخطة الدراسية والتنبيه بالحفاظ على المكان المحدد لكل طالب وطالبة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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