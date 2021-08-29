قادة المدارس بأحد رفيدة يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

مع بداية أول يوم دراسي لعام 1443هـ طبقت مدارس تعليم أحد رفيدة للبنين والبنات البرتوكول المتبع للتعليمات بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال عودة الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة وتهيئة بيئة تعليمية صحية.

إجراءات احترازية

ويعمل قادة المدارس والطاقم التعليمي من الجنسين على التأكد من جميع الطلاب والطالبات بأخذهم وإكمالهم لجرعات لقاح كورونا عبر برنامج توكلنا بأجهزتهم النقالة مع أخذ مقياس الحرارة والتأكد من وجود كامل مستلزماتهم التي تقي وتحد من انتقال أي عدوى بفيروس كورونا.

التقيد بالتباعد المكاني

وتم التشديد على التباعد المكاني بين الطلاب الذين لديهم مواد دراسية حضورية حسب الخطة الدراسية والتنبيه بالحفاظ على المكان المحدد لكل طالب وطالبة.

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