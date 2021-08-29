قنصلية المملكة في سيدني لـ المواطنين: تمديد الإغلاق حتى نهاية سبتمبر التزموا بالتعليمات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني الأسترالية، تنويهًا مهمًا بشأن تمديد فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

الالتزام بالقوانين والتعليمات

ودعت القنصلية في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد، الموطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية، لتجنب الوقوع في مخالفتها.

قنوات الاتصال في حالة الطوارئ

وطالبت القنصلية المواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على الرابط المعلن عنها على موقعها الإلكتروني https://www.nsw.gov.au/covid-19 .

وتابعت أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين التواصل مع القنصلية من خلال هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين، 0473999119 أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين [email protected]



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