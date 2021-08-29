رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - القصيم

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس ‫جامعة القصيم، اليوم الأحد الموافق 21/1/1443هـ، سير عملية استقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، حيث تابع معاليه الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي، مؤكدًا على أن الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المبلغة من قبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

استقبال الطلاب والطالبات

وقامت الجامعة منذ وقت مبكر بتجهيز كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، من خلال عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية والتي كانت قد توقفت منذ تفشي عدوى فيروس كورونا في شهر مارس من عام 2020م.



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