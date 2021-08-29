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رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا

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شكرا لقرائتكم رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا

في أول أيام العام الدراسي الجديد

متابعات الخليج 365 - القصيم

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس ‫جامعة القصيم، اليوم الأحد الموافق 21/1/1443هـ، سير عملية استقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، حيث تابع معاليه الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي، مؤكدًا على أن الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المبلغة من قبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365

استقبال الطلاب والطالبات

وقامت الجامعة منذ وقت مبكر بتجهيز كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، من خلال عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية والتي كانت قد توقفت منذ تفشي عدوى فيروس في شهر مارس من عام 2020م.

رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365 رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365 رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365 رئيس جامعة القصيم يتفقد إجراءات استقبال الطلبة حضوريًا - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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