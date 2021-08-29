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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت شركة لین حفلھا السنوي الرابع، بعد سنة أخرى من تطویر الحلول المبتكرة والفریدة لتحدیات القطاع الصحي، حیث انطلق الحفل بمشاركة معالي مساعد وزیر الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور/ محمد العبد العالي والذي أشاد بما تقدمه لین من خدمات نوعیة كان أبرزها مجابھة الأحداث الإقليمية المستحدثة وأهمھا وباء فیروس كورونا المستجد والذي أصبح حدیث العالم خلال السنة المنصرمة والتي ساهمت شركة لین بمساندة وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء بمجمل طاقاتھا الشبابیة وخدماتھا الرقمیة المبتكرة.
كما قام سعادة الرئيس التنفيذي م. مھند الرشید باستعراض توجه سیر الشركة القادم بمرتكزات استراتیجیة أتت استلھاماً من القیادة الرشیدة وحرصھا على تطویر القطاع الصحي ولمواكبة أهداف رؤیة ٢٠٣٠، ومع إطلاق الاستراتیجیة المستحدثة خلال الحفل، أعلن عن هویة لین وسمتھا الجدیدة لإعادة توجیه صورتھا البصریة التي تخاطب شركاؤها ومستخدمیھا وموظفیھا والمجتمع المحلي بھا تحت غایة واضحة تنص بـ "حلول الغد لصحة الیوم".
رافقت أحداث الحفل منجزات ثرية تواكبت مع العمل داخل الإطار الزمني لانتشار الفيروس وخارجه وذكر أهم المنجزات خلال السنة الماضية بالأرقام والإحصائيات لمزيد من العطاء والنجاح والتميز، لیختتم الحفل بفقرات ترويحية للموظفين مما كان لھا أثر إیجابي لتعزیز بيئة العمل والمساهمة في رفع كفاءة التواصل خارج المنظومة العملية والتشغيلية، لتستمر لین بكونها الشركة الرائدة والمفعمة بالطاقات الشبابیة الفذة والتي تظهر من خلال خلق حلول مبتكرة وفریدة تسھم برفع الخدمات الصحیة المقدمة بالمملكة واستدامتها.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:51 PM"شركة لين" تقيم حفلها السنوي الرابع وتحتفل بجهود مكافحة الجائحة*
أقامت شركة لین حفلھا السنوي الرابع، بعد سنة أخرى من تطویر الحلول المبتكرة والفریدة لتحدیات القطاع الصحي، حیث انطلق الحفل بمشاركة معالي مساعد وزیر الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور/ محمد العبد العالي والذي أشاد بما تقدمه لین من خدمات نوعیة كان أبرزها مجابھة الأحداث الإقليمية المستحدثة وأهمھا وباء فیروس كورونا المستجد والذي أصبح حدیث العالم خلال السنة المنصرمة والتي ساهمت شركة لین بمساندة وزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء بمجمل طاقاتھا الشبابیة وخدماتھا الرقمیة المبتكرة.
كما قام سعادة الرئيس التنفيذي م. مھند الرشید باستعراض توجه سیر الشركة القادم بمرتكزات استراتیجیة أتت استلھاماً من القیادة الرشیدة وحرصھا على تطویر القطاع الصحي ولمواكبة أهداف رؤیة ٢٠٣٠، ومع إطلاق الاستراتیجیة المستحدثة خلال الحفل، أعلن عن هویة لین وسمتھا الجدیدة لإعادة توجیه صورتھا البصریة التي تخاطب شركاؤها ومستخدمیھا وموظفیھا والمجتمع المحلي بھا تحت غایة واضحة تنص بـ "حلول الغد لصحة الیوم".
رافقت أحداث الحفل منجزات ثرية تواكبت مع العمل داخل الإطار الزمني لانتشار الفيروس وخارجه وذكر أهم المنجزات خلال السنة الماضية بالأرقام والإحصائيات لمزيد من العطاء والنجاح والتميز، لیختتم الحفل بفقرات ترويحية للموظفين مما كان لھا أثر إیجابي لتعزیز بيئة العمل والمساهمة في رفع كفاءة التواصل خارج المنظومة العملية والتشغيلية، لتستمر لین بكونها الشركة الرائدة والمفعمة بالطاقات الشبابیة الفذة والتي تظهر من خلال خلق حلول مبتكرة وفریدة تسھم برفع الخدمات الصحیة المقدمة بالمملكة واستدامتها.
، "شركة لين" تقيم حفلها السنوي الرابع وتحتفل بجهود مكافحة الجائحة* ،
المصدر : الخليج 365
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