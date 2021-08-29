، المملكة تشارك في اجتماع "خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية العالمية" ،

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شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 15 إلى -16 محرم 1443هـ الموافق من 23 إلى 24 أغسطس 2021م، وكذلك يوم 20 محرم 1443هـ الموافق 28أغسطس 2021م.
وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الاجتماعات، وتم الاطلاع على مستوى التقدّم في سير الأعمال للجان الإقليمية الخمس (اللجنة الإقليمية المعنية بآسيا والمحيط الهادي، اللجنة الإقليمية المعنية بالأمريكتين، اللجنة الإقليمية المعنية بإفريقيا، اللجنة الإقليمية المعنية بأوروبا، اللجنة الإقليمية المعنية بالدول العربية).
كما تم مناقشة التقارير الفنية المطروحة ضمن جدول الأعمال، مثل التقرير الخاص بالإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية (IGIF)، إطار المرجع الجيوديسي العالمي والتقرير الخاص باستخدام المعلومات الجغرافية المكانية لأغراض التنمية المستدامة وغيرها من التقارير.
وتهدف الاجتماعات إلى توفير منتدى يتم من خلاله التنسيق والتحاور بخصوص تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجيومكانية العالمية فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، واللجان الدائمة المعنية بالبنى الأساسية للبيانات الجيومكانية، إضافة إلى اقتراح خطط العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة للبيانات والخدمات الجيومكانية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:40 PM
ناقش عدداً من الموضوعات المطروحة وتم الاطلاع على مستوى التقدّم في سير الأعمالالمملكة تشارك في اجتماع "خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية العالمية"
شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 15 إلى -16 محرم 1443هـ الموافق من 23 إلى 24 أغسطس 2021م، وكذلك يوم 20 محرم 1443هـ الموافق 28أغسطس 2021م.
وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الاجتماعات، وتم الاطلاع على مستوى التقدّم في سير الأعمال للجان الإقليمية الخمس (اللجنة الإقليمية المعنية بآسيا والمحيط الهادي، اللجنة الإقليمية المعنية بالأمريكتين، اللجنة الإقليمية المعنية بإفريقيا، اللجنة الإقليمية المعنية بأوروبا، اللجنة الإقليمية المعنية بالدول العربية).
كما تم مناقشة التقارير الفنية المطروحة ضمن جدول الأعمال، مثل التقرير الخاص بالإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية (IGIF)، إطار المرجع الجيوديسي العالمي والتقرير الخاص باستخدام المعلومات الجغرافية المكانية لأغراض التنمية المستدامة وغيرها من التقارير.
وتهدف الاجتماعات إلى توفير منتدى يتم من خلاله التنسيق والتحاور بخصوص تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجيومكانية العالمية فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، واللجان الدائمة المعنية بالبنى الأساسية للبيانات الجيومكانية، إضافة إلى اقتراح خطط العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة للبيانات والخدمات الجيومكانية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، إضافة إلى عضويتها.
، المملكة تشارك في اجتماع "خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية العالمية" ،
المصدر : الخليج 365
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