، صبيا.. عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مدير التعليم" وقيادات الإدارة يشاركون الطلاب والمعلمين انطلاقة العام الجديد

شارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والمعلمين بداية أول يوم دراسي في العام الجديد ١٤٤٣هـ، مع عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة.

وقام خرمي بجولات ميدانية شملت المعهد العلمي بصبيا والمعهد العلمي بضمد، وقف خلالها على الجهود المبذولة لاستقبال الطلبة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في النقل المدرسي، وأثناء دخول المدارس وفي الفصول الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوافر أدوات التعقيم بما يضمن العودة الآمنة للطلاب والطالبات.

واطلع على النماذج التشغيلية لعودة الطلاب الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعمليات إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب في الصفوف، والحالات الصحية للطلاب، وبيانات المحصنين، والإجراءات المطبقة في حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصول والمدارس.

وأكد خرمي على أهمية تهيئة الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على منصة مدرستي ومنصة روضتي، ودور التوجيه والإرشاد في التهيئة النفسية للطلبة، مشيدًا بتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان التعليمي، وتقديمهم للدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وثمن دعم القيادة الحكيمة، وجهود وزارة التعليم الحثيثة من أجل تنفيذ إجراءات العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه لسير العملية التعليمية، وقدم شكره لمديري ومديرات المدارس على تعاونهم وجهودهم التنظيمية، لضمان الانطلاقة القوية والفعالة لبداية العام.

وكان مدير تعليم صبيا قد أعلن جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لانطلاق العام الدراسي على جميع المستويات، مع مراعاة تطبيق الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.

الجدير بالذكر أن الجولات الميدانية شملت مساعدي مدير التعليم ومدراء مكاتب التعليم بمشاركة محافظي المحافظات في مكاتب التعليم العشرة.