، صبيا.. عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والمعلمين بداية أول يوم دراسي في العام الجديد ١٤٤٣هـ، مع عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة.
وقام خرمي بجولات ميدانية شملت المعهد العلمي بصبيا والمعهد العلمي بضمد، وقف خلالها على الجهود المبذولة لاستقبال الطلبة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في النقل المدرسي، وأثناء دخول المدارس وفي الفصول الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوافر أدوات التعقيم بما يضمن العودة الآمنة للطلاب والطالبات.
واطلع على النماذج التشغيلية لعودة الطلاب الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعمليات إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب في الصفوف، والحالات الصحية للطلاب، وبيانات المحصنين، والإجراءات المطبقة في حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصول والمدارس.
وأكد خرمي على أهمية تهيئة الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على منصة مدرستي ومنصة روضتي، ودور التوجيه والإرشاد في التهيئة النفسية للطلبة، مشيدًا بتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان التعليمي، وتقديمهم للدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
وثمن دعم القيادة الحكيمة، وجهود وزارة التعليم الحثيثة من أجل تنفيذ إجراءات العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه لسير العملية التعليمية، وقدم شكره لمديري ومديرات المدارس على تعاونهم وجهودهم التنظيمية، لضمان الانطلاقة القوية والفعالة لبداية العام.
وكان مدير تعليم صبيا قد أعلن جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لانطلاق العام الدراسي على جميع المستويات، مع مراعاة تطبيق الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.
الجدير بالذكر أن الجولات الميدانية شملت مساعدي مدير التعليم ومدراء مكاتب التعليم بمشاركة محافظي المحافظات في مكاتب التعليم العشرة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:36 PM
"مدير التعليم" وقيادات الإدارة يشاركون الطلاب والمعلمين انطلاقة العام الجديدصبيا.. عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة
شارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والمعلمين بداية أول يوم دراسي في العام الجديد ١٤٤٣هـ، مع عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة.
وقام خرمي بجولات ميدانية شملت المعهد العلمي بصبيا والمعهد العلمي بضمد، وقف خلالها على الجهود المبذولة لاستقبال الطلبة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في النقل المدرسي، وأثناء دخول المدارس وفي الفصول الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوافر أدوات التعقيم بما يضمن العودة الآمنة للطلاب والطالبات.
واطلع على النماذج التشغيلية لعودة الطلاب الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعمليات إسناد الجداول وتثبيتها وتسكين الطلاب في الصفوف، والحالات الصحية للطلاب، وبيانات المحصنين، والإجراءات المطبقة في حال وجود إصابات أو اشتباه داخل الفصول والمدارس.
وأكد خرمي على أهمية تهيئة الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على منصة مدرستي ومنصة روضتي، ودور التوجيه والإرشاد في التهيئة النفسية للطلبة، مشيدًا بتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان التعليمي، وتقديمهم للدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
وثمن دعم القيادة الحكيمة، وجهود وزارة التعليم الحثيثة من أجل تنفيذ إجراءات العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات، ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه لسير العملية التعليمية، وقدم شكره لمديري ومديرات المدارس على تعاونهم وجهودهم التنظيمية، لضمان الانطلاقة القوية والفعالة لبداية العام.
وكان مدير تعليم صبيا قد أعلن جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لانطلاق العام الدراسي على جميع المستويات، مع مراعاة تطبيق الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة وقاية.
الجدير بالذكر أن الجولات الميدانية شملت مساعدي مدير التعليم ومدراء مكاتب التعليم بمشاركة محافظي المحافظات في مكاتب التعليم العشرة.
، صبيا.. عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صبيا.. عودة أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة إلى ١٢٩٨ مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.