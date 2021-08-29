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بلغت قيمة مبيعات مهرجان العسل الدولي الثالث عشر، أكثر من مليون ريال، وذلك خلال الفترة من 13 - 28 أغسطس 2021 م.
وتراوحت أسعار العسل بين 300 ريال و1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً، ثم عسل الطلح ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض أدوات تربية النحل ومستلزماتها.
وتضمّنت الإجراءات التي اتخذت للمحافظة على جودة المنتج المعروض في المهرجان، التي تمّت في مختبر جمعية النحالين التعاونية لتحليل وجودة العسل الذي يدخل للمهرجان بشكل دقيق، أدت إلى زيادة ثقة المستهلكين وزيادة المبيعات.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 02:30 PM
كان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً والأقراص الشمعية للسدر 400 ريالأكثر من مليون ريال قيمة مبيعات مهرجان العسل الدولي الثالث عشر في الباحة
بلغت قيمة مبيعات مهرجان العسل الدولي الثالث عشر، أكثر من مليون ريال، وذلك خلال الفترة من 13 - 28 أغسطس 2021 م.
وتراوحت أسعار العسل بين 300 ريال و1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً، ثم عسل الطلح ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض أدوات تربية النحل ومستلزماتها.
وتضمّنت الإجراءات التي اتخذت للمحافظة على جودة المنتج المعروض في المهرجان، التي تمّت في مختبر جمعية النحالين التعاونية لتحليل وجودة العسل الذي يدخل للمهرجان بشكل دقيق، أدت إلى زيادة ثقة المستهلكين وزيادة المبيعات.
، أكثر من مليون ريال قيمة مبيعات مهرجان العسل الدولي الثالث عشر في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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